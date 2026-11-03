Чи випаде сніг в Україні у листопаді: синоптики пояснили, де та які можливі опади

Погода

Про це в інтерв'ю 24 Каналу повідомила провідний фахівець відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр.

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Сніг у листопаді

Як пояснила Скляр, за останні десятиліття періоди зі снігом зазвичай тривав в Україні із листопада до березня або квітня. Однак через зміни клімату стійкий сніговий покрив у листопаді наразі не формується.

"Те, що ми прогнозуємо – це лише можливий мокрий сніг в Карпатах, де через високогір'я, інші кліматичні умови, циркуляцію атмосфери, температуру повітря та орографічний чинник утворюється сніг", – додала фахівчиня.

Водночас прогнозувати стійкий сніговий покрив поки зарано, зауважила Скляр. Температура повітря ще не перейшла до стабільних мінусових значень і коливається переважно від 0 до +15 градусів. Такі показники відповідають метеорологічній осені.

Крім того, в останні роки ми помітили, що сніговий покрив не завжди формується навіть в грудні. Тому казати про те, що в листопаді він точно буде, ми наразі не можемо– зазначила фахівець.

Цього місяця у прогнозах можливі опади змішаної фази – до дощу подекуди домішуватиметься мокрий сніг. Однак після нього може надійти тепла повітряна маса, яка спричинить потепління та танення опадів.