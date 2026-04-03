Накроет ли Украину снег из Европы: что говорят синоптики

Недавно в ряде европейских стран накрыли снегопады и ощутимое похолодание. Впрочем, в Украине подобных условий не предвидят как минимум до конца первой декады апреля. В основном стоит ждать именно дождей.

Такую информацию сообщил заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в интервью 24 Каналу.

Выпадет ли снег в апреле?

The Guardian сообщило, что из-за активного циклона с севера в ряде стран, в частности, во Франции, Бельгии, на севере Италии и Балканах произошли снегопады. Кое-где, по данным издания, выпало до 40 сантиметров снега.

Отвечая на вопрос о возможности возвращения подобных осадков в Украину, Иван Семилит отметил, что прежде всего это зависит от того, как развиваются процессы в этих странах и куда они будут двигаться дальше.

По его словам, пока синоптики предусматривают, что осадки в виде дождя с мокрым снегом возможны только на территории Карпат, а о значительном снеге речь не идет, поскольку над Украиной преобладает более теплая воздушная масса.

Поэтому сейчас таких погодных условий со снегом мы пока не ожидаем, поскольку синоптические процессы, которые развиваются на территории Украины, приносят к нам осадки с юга, а не из тех стран, где сейчас выпадают осадки в виде снега,

– уточнил он.

Какую погоду прогнозируют синоптики?