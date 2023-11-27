КГВА просит граждан по возможности не уезжать в город на частных автомобилях. В столице работают коммунальщики.
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Ситуация в Киеве
Непогода в Киеве и области продолжает бурлить – метеорологи предупреждают о сложных погодных условиях. Введен II, то есть оранжевый, уровень опасности. Однако ситуация остается контролируемой.
Продолжается сильный снегопад, сильный ветер 22 метров в секунду, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. По состоянию на 7:30 неблагоприятные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям, ситуация контролируемая,
– сообщили в КГВА.
Город работает в штатном режиме – отключений света не было, как и аварий на газовых станциях. Пассажирский транспорт курсирует по привычному графику, однако движение затруднено. Для ликвидации всех последствий снегопада задействовано 500 единиц специальной техники и около 4 500 сотрудников. Власти также подготовили пункты обогрева.
Общеобразовательные учебные заведения работают в смешанном режиме – как офлайн, так и онлайн. Родители будут самостоятельно решать, отправлять ли ребенка в школу.
В городской военные администрации также обратились к водителям с просьбой не выезжать на улицы города, не парковать авто на тротуарах на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике.
Ситуация в столице во время непогоды: смотрите видео Киев24
Непогода накрыла Украину: последние новости
- Сильные порывы повредили самый большой флаг Украины, что развевается в Киеве возле монумента Батькивщине-матери. Ветер порвал флаг на цветовом стыке – его уже готовят к замене.
- Значительные проблемы до сих пор продолжаются в Одесской области – в сети показали кадры, на которых машины застряли в снежной ловушке прямо посреди дороги. Местами автодороги замело до 2 метров.
- Снег покинет Украину уже 28 ноября – местами возможны небольшие осадки, однако в большинстве областей обойдется без них. Однако в следующем прогнозируют мокрый снег и дождь. Местами налипания будет фиксироваться мокрый снег, гололедица, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.