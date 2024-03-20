В Одесской области настоящая зима: на дорогах пришлось привлечь спецтехнику
Север Одесской области засыпает снегом. Зимняя сказка застала местных жителей врасплох. На трассах работает спецтехника.
Неожиданная смена погоды произошла ночью 20 марта. Снег выпал на севере Одесской области – в Подольске.
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"Думская" со ссылкой на местных жителей пишет, что обильный снегопад продолжается и сейчас, создавая весьма зимнюю, практически новогоднюю атмосферу.
В Одесской области выпал снег 20 марта / Фото с телеграмм-каналов
При этом отмечают, что уже завтра погода резко изменится и в Подольске обещают 9 градусов тепла.
"Поэтому зимняя сказка быстро превратится в привычную слякоть", – говорится в сообщении.
Пришлось задействовать спецтехнику
О том, что снежит таки обильно свидетельствует и тот факт, что на трассах работает спецтехника. В Службе восстановления и развития инфраструктуры Одесской области сообщили, что с ночи подрядные организации выполняют работы по обработке автомобильных дорог противогололедными материалами, в первую очередь – искусственные сооружения.
"По состоянию на 9 часов утра 20 марта проезд автомобильными дорогами общего пользования государственного значения Одесской области обеспечен", – сообщили в Службе.Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, с 21 марта в Украине уже без снега и мороза.