Зима посреди весны: Харьков и Сумы неожиданно засыпало снегом
- 24 апреля на Сумщине и Харьковщине неожиданно выпал снег.
- Пользователи соцсетей также сообщают о снеге на Полтавщине и Днепропетровщине.
Утром 24 апреля сети заполонили удивительные кадры. Апрель уже подходит к концу, а тем временем в несколько областей Украины вернулась зима.
Настоящий снегопад произошел на Сумщине, в частности в областном центре. Удивительную причуду природы подтвердил и мэр Сум Артем Кобзарь.
Какие регионы засыпало снегом?
Сегодня наш город проснулся под снегом. Цветущая весна на мгновение уступила место зимнему настроению – неожиданно, но по-своему красиво,
– написал Кобзарь.
В сети тоже публикуют кадры снегопада в области.
Синоптики предупреждают, что ночью и утром 24 – 25 апреля по Сумской области и в Сумах ожидаются заморозки в воздухе от нуля до 3 градусов мороза.
Днем 24 апреля на Сумщине прогнозировали небольшой дождь и ветер со скоростью 9 – 14 метров в секунду. Температура воздуха по области – 4 – 9 градусов тепла, в Сумах – 7 – 9 градусов тепла.
Также в пятницу снег выпал и на Харьковщине.
Синоптики предупреждали, что в течение суток 24 апреля по Харькову и области ожидаются порывы ветра – 15 – 20 метров в секунду. Также днем пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью – 0 – 5 градусов мороза а, днем 5 – 10 градусов тепла.
В соцсетях пишут о снеге на Полтавщине и Днепропетровщине.
Какой будет погода в Украине в ближайшее время
24 апреля в Украине ожидаются дожди и мокрый снег в восточных регионах, а также сильный северо-западный ветер в Прикарпатье.
25 апреля осадки почти утихнут, но ветреная погода снова вернется 26 апреля с порывами ветра до 15 – 20 метров в секунду.
Ночью 25 апреля на севере и востоке возможны заморозки до – 5 градусов мороза.