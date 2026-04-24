Зима посреди весны: Харьков и Сумы неожиданно засыпало снегом

Утром 24 апреля сети заполонили удивительные кадры. Апрель уже подходит к концу, а тем временем в несколько областей Украины вернулась зима.

Настоящий снегопад произошел на Сумщине, в частности в областном центре. Удивительную причуду природы подтвердил и мэр Сум Артем Кобзарь.

Какие регионы засыпало снегом?

Сегодня наш город проснулся под снегом. Цветущая весна на мгновение уступила место зимнему настроению – неожиданно, но по-своему красиво,

– написал Кобзарь.

В сети тоже публикуют кадры снегопада в области.

Сумщина покрылась снежным покрывалом

Синоптики предупреждают, что ночью и утром 24 – 25 апреля по Сумской области и в Сумах ожидаются заморозки в воздухе от нуля до 3 градусов мороза.

Днем 24 апреля на Сумщине прогнозировали небольшой дождь и ветер со скоростью 9 – 14 метров в секунду. Температура воздуха по области – 4 – 9 градусов тепла, в Сумах – 7 – 9 градусов тепла.

Также в пятницу снег выпал и на Харьковщине.

В Харькове снежит

Синоптики предупреждали, что в течение суток 24 апреля по Харькову и области ожидаются порывы ветра – 15 – 20 метров в секунду. Также днем пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью – 0 – 5 градусов мороза а, днем 5 – 10 градусов тепла.

В соцсетях пишут о снеге на Полтавщине и Днепропетровщине.

Говорят, что этот снег выпал в 60 километрах от Днепра

Какой будет погода в Украине в ближайшее время