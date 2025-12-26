Настоящая зимняя сказка накрыла Украину: где выпал снег

Многие регионы Украины 26 декабря накрыло снегом. Настоящая зима дошла до Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Смотрите также Какой будет погода в январе – тепло или необычные морозы: синоптики показали первый прогноз на месяц

Снег укрыл Украину

Во многих областях Украины 26 декабря выпал снег, однако местами ожидается гололедица и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Снег в Киеве / Фото из соцсетей

По данным КГГА, последствия непогоды ликвидируют 182 единицы спецтехники "Киевавтодора" и десятки бригад по ручной уборке.

Коммунальщики убирают снег в Киеве: смотрите видео

Снег также выпал в Полтаве. Коммунальщики очищают дороги и площади. На улицах города задействовали комбинированные дорожные машины, тракторы со щетками и минитехнику для уборки тротуаров.

Снег покрыл Полтаву / Фото Общественного

Лапатый снег выпал в Днепре.

Снегопад в Днепре / Фото Общественного

Традиционно толстый слой снега покрыл гору Поп Иван. Там на утро было облачно, а температура доходила до -11 градусов.



Зима на горе Поп Иван / Фото ГСЧС

Снег в Надворной на Прикарпатье / Фото Вероники Гавриленко (24 Канал)

По всей стране в течение дня порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, метель, на дорогах гололедица – и уровень опасности, желтый.

Активно падал снег также в Ровно.

Снег в Ровно: смотрите видео Полины Буяновой (24 Канал)

Снег идет в частности в Черкассах. Водителей предупреждают об ухудшении видимости на дорогах.

Снегопад в Черкассах: смотрите видео

В Одесской области также снежно и ветрено. Скорость ветра достигает 18 метров в секунду, а температура воздуха колеблется от -5 до -10 градусов.

Снег накрыл Одесскую область: смотрите видео

Первый снег также выпал в Николаеве. В ОГА предупредили, что из-за погодных условий, будут ограничивать движение транспорта.

Снег в Николаеве

Плотный снегопад также можно было наблюдать в Херсоне.



Снег в Херсоне / Фото из соцсетей

Резкое ухудшение погоды в Украине прогнозировали 26 декабря