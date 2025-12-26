Настоящая зимняя сказка накрыла Украину: где выпал снег
- 26 декабря во многих областях Украины выпал снег, местами ожидается гололедица и порывы ветра 15-20 м/с.
- Снегопады зафиксированы в Киеве, Полтаве, Днепре, Ровно, Черкассах, Одессе, Николаеве и Херсоне, где коммунальные службы активно работают над очисткой дорог.
Многие регионы Украины 26 декабря накрыло снегом. Настоящая зима дошла до Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Снег укрыл Украину
Во многих областях Украины 26 декабря выпал снег, однако местами ожидается гололедица и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Снег в Киеве / Фото из соцсетей
По данным КГГА, последствия непогоды ликвидируют 182 единицы спецтехники "Киевавтодора" и десятки бригад по ручной уборке.
Коммунальщики убирают снег в Киеве: смотрите видео
Снег также выпал в Полтаве. Коммунальщики очищают дороги и площади. На улицах города задействовали комбинированные дорожные машины, тракторы со щетками и минитехнику для уборки тротуаров.
Снег покрыл Полтаву / Фото Общественного
Лапатый снег выпал в Днепре.
Снегопад в Днепре / Фото Общественного
Традиционно толстый слой снега покрыл гору Поп Иван. Там на утро было облачно, а температура доходила до -11 градусов.
Зима на горе Поп Иван / Фото ГСЧС
Снег в Надворной на Прикарпатье / Фото Вероники Гавриленко (24 Канал)
По всей стране в течение дня порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, метель, на дорогах гололедица – и уровень опасности, желтый.
Активно падал снег также в Ровно.
Снег в Ровно: смотрите видео Полины Буяновой (24 Канал)
Снег идет в частности в Черкассах. Водителей предупреждают об ухудшении видимости на дорогах.
Снегопад в Черкассах: смотрите видео
В Одесской области также снежно и ветрено. Скорость ветра достигает 18 метров в секунду, а температура воздуха колеблется от -5 до -10 градусов.
Снег накрыл Одесскую область: смотрите видео
Первый снег также выпал в Николаеве. В ОГА предупредили, что из-за погодных условий, будут ограничивать движение транспорта.
Снег в Николаеве
Плотный снегопад также можно было наблюдать в Херсоне.
Снег в Херсоне / Фото из соцсетей
Резкое ухудшение погоды в Украине прогнозировали 26 декабря
С 26 декабря в Украине ожидается резкое ухудшение погоды, которое обойдет стороной только Закарпатье.
Предупреждали о порывах ветра 15 – 20 метров в секунду, метели и гололед, что может осложнить работу предприятий и движение транспорта.