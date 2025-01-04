Температура во Львове стремительно снизилась, что повлекло обильный снегопад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Как Львов покрывается снегом

Во Львове 4 января начал падать лапатый снег. Это создало особую зимнюю атмосферу.

Архитектурные памятники города выглядят по-особенному захватывающе под слоем снега.

Водители, впрочем, предупреждают, что дороги города могут быть скользкими, пока коммунальные службы не расчистят снег. Видимость также несколько ограничена. Возможна в частности гололедица, водителям рекомендуется держать дистанцию.

Сейчас, около 18:00 4 января в городе фиксируют температуру в 3° ниже нуля. На Львовщине прогнозируют от -8 до -13° ночью. Днем потеплеет – от 4° ниже нуля до 1° тепла.

Во Львове начал обильно падать снег: смотрите видео

Снег покрывает улицы Львова: смотрите видео

Зимняя атмосфера на центральной площади Львова: смотрите видео

Снегопад возле собора Святых Ольги и Елизаветы во Львове: смотрите видео

Напомним, в Киеве в этот же день, 4 января, наблюдали сильный снегопад, который ухудшил видимость на дорогах. В столице также сильные порывы ветра.