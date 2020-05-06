Снег, метели и шквалы ветра: в Карпатах будет бушевать непогода

В Карпатах 6 – 7 мая прогнозируют значительное ухудшение погоды. В высокогорье может выпасть до 35 сантиметров снега, будут бушевать метели и шквальный ветер.

Активный циклон вызовет непогоду в Карпатах в среду – четверг, 6 – 7 мая. Об этом сообщают на фейсбук-странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах".

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Порывы ветра будут достигать 10 – 20 метров в секунду, иногда даже до 24 метров в секунду. Регион накроет ливнями и снегопадами, местами будут возникать метели.

По словам синоптиков, снежный покров в Карпатах будет достигать:

на среднегорье – до 20 сантиметров,

на высокогорье – до 35 сантиметров!

Поэтому синоптики советуют воздержаться от походов в горы и высокогорья, ведь находиться там при непогоде – опасно.

Обратите внимание! Погода в большинстве областей Украины в среду, 6 мая, будет дождливой. На Востоке пройдут грозы, вероятно, с градом и шквалами, однако будет довольно тепло. А вот в западных регионах ожидается самая холодная погода, в Карпатах – возможны заморозки.