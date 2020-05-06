Сніг, хуртовини і шквали вітру: у Карпатах вируватиме негода

У Карпатах 6 – 7 травня прогнозують значне погіршення погоди. У високогір'ї може випасти до 35 сантиметрів снігу, вируватимуть хуртовини і шквальний вітер.

Активний циклон спричинить негоду у Карпатах у середу – четвер, 6 – 7 травня. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

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Пориви вітру сягатимуть 10 – 20 метрів на секунду, інколи навіть до 24 метрів на секунду. Регіон накриє зливами та снігопадами, подекуди виникатимуть хуртовини.

За словами синоптиків, снігових покрив у Карпатах сягатиме:

на середньогір'ї – до 20 сантиметрів,

на високогір'ї – до 35 сантиметрів!

Тому синоптики радять утриматись від походів у гори та на високогір'я, адже перебувати там за негоди – небезпечно.

Зверніть увагу! Погода в більшості областей України у середу, 6 травня, буде дощовою. На Сході пройдуть грози, ймовірно, із градом та шквалами, проте буде доволі тепло. А ось у західних регіонах очікується найхолодніша погода, у Карпатах – можливі заморозки.