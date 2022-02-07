В Украинском гидрометеорологическом центре сообщают о I уровне опасности – желтом.

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Штормовое предупреждение

В Украине в понедельник, 7 февраля, в западных регионах предупреждают об ухудшении погодных условий:

На Волыни, Ровненщине, Тернопольщине и Хмельнитчине – ветер 15 – 24 метра в секунду;

Во Львовской области, Прикарпатье и Буковине – снегопады и сильный ветер 15 – 24 метра в секунду;

В Закарпатье – значительный мокрый снег и дождь, а также шквалы 15 – 24 метра в секунду.

В Украине объявили штормовое предупреждение / Данные Укргидрометцентра

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