В Українському гідрометеорологічному центрі повідомляють про I рівень небезпечності – жовтий.
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Штормове попередження
В Україні у понеділок, 7 лютого, в західних регіонах попереджають про погіршення погодних умов:
- На Волині, Рівненщині, Тернопільщині та Хмельниччині – вітер 15 – 24 метри за секунду;
- На Львівщині, Прикарпатті та Буковині – снігопади й сильний вітер 15 – 24 метри за секунду;
- На Закарпатті – значний мокрий сніг і дощ, а також шквали 15 – 24 метри за секунду.
В Україні оголосили штормове попередження / Дані Укргідрометцентру