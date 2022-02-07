В Українському гідрометеорологічному центрі повідомляють про I рівень небезпечності – жовтий.

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Штормове попередження

В Україні у понеділок, 7 лютого, в західних регіонах попереджають про погіршення погодних умов:

На Волині, Рівненщині, Тернопільщині та Хмельниччині – вітер 15 – 24 метри за секунду;

На Львівщині, Прикарпатті та Буковині – снігопади й сильний вітер 15 – 24 метри за секунду;

На Закарпатті – значний мокрий сніг і дощ, а також шквали 15 – 24 метри за секунду.



В Україні оголосили штормове попередження / Дані Укргідрометцентру

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