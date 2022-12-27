Сотни домов остались без электричества. Об этом сообщили представители службы борьбы со стихийными бедствиями.

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Последствия мощного снегопада в Японии

Начиная с прошлой недели, мощный снегопад накрыл северные регионы. В результате этого на рождественские праздники количество погибших достигло 17 человек, раненых – до 93 человек. Большинство из них упали с крыш во время уборки непогоды, а некоторых накрыл сползающий с крыш снег.

Поэтому жители Японии призвали быть осторожными во время снегоуборочных работ.

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что 70-летнюю женщину нашли мертвой под толстой грудой снега, внезапно упавшего на нее в городе Нагай префектуры Ямагата, где снежный покров превысил 80 сантиметров.

Во многих районах северо-восточной Японии количество снега в три раза превышает средний показатель за сезон. Также разрушены линии электропередач на северном острове – без света остались около 20 тысяч домов.

Кроме того, были приостановлены десятки поездов и рейсов на севере Японии до 25 декабря, но с тех пор сообщения большей части возобновили.



Что происходит в Японии / фото AP

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