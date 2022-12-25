По информации местной полиции, по состоянию на 18:30 точное количество похороненных под лавиной неизвестно. В поисках людей привлекли 200 спасателей и специальную технику.
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Что известно о пострадавших
После инцидента к месту схождения лавины вылетели восемь вертолетов. Известно, что спасатели нашли одного лыжника.
По предварительной информации, он травмировался, медики оказали ему соответствующую помощь.
Мы делаем все возможное, чтобы спасти любителей зимних видов спорта,
– заявили в муниципалитете Леха.
Кроме того, спасатели попросили прожектора, чтобы поиски можно было продолжать в темноте. Следует добавить, что в течение недели эксперты предупреждали об опасной ситуации в горах Австрии.
Зимняя буря накрыла США: что известно
- Мощный зимний шторм всколыхнул на этой неделе США. Более 1,5 миллиона человек остались без света из-за мощной непогоды.
- Пришлось упразднить тысячи авиарейсов по всей территории страны. Более того, движение трансорта существенно осложнилось – на дорогах участились аварии из-за плохой видимости.
- Известно, что больше всего пострадали восточные штаты. В то же время, сильнейший удар шторма должен прийтись на центральные и северо-восточные регионы.
- Снежная буря, продолжающаяся в США и Канаде, является редким явлением погоды. Синоптики отмечают, что подобные непогоды случаются раз в поколение.
- В результате шторма погибли по меньшей мере 28 человек. Число пострадавших также возросло, сообщают СМИ.