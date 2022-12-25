За інформацією місцевої поліції, станом на 18:30 точна кількість похованих під лавиною досі невідома. До пошуків людей залучили 200 рятувальників та спеціальну техніку.
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Що відомо про постраждалих
Після інциденту до місця сходження лавини вилетіли вісім вертольотів. Наразі відомо, що рятувальники знайшли одного лижника.
Як відомо, він травмувався, медики надали йому відповідну допомогу.
Ми робимо все можливе, щоб врятувати любителів зимових видів спорту,
– заявили в муніципалітеті Леха.
Крім того, рятувальники попросили прожектори, щоб пошуки можна було продовжувати в темряві. Варто додати, що протягом тижня експерти попереджали про небезпечну ситуацію в горах Австрії.
Зимова буря накрила США: що відомо
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- Довелося скасувати тисячі авіарейсів по всій території країни. Щобільше, рух трансорту суттєво ускладнився – на дорогах почастішали аварії через погану видимість.
- Відомо, що найбільше постраждали східні штати. Водночас найсильніший удар шторму має припасти на центральні та північно-східні регіони.
- Снігова буря, що триває у США та Канаді, є рідкісним погодним явищем. Синоптики зазначають, що подібні негоди трапляються раз на покоління.
- Унаслідок шторму загинули щонайменше 28 людей. Кількість постраждалих також зросла, повідомляють ЗМІ.