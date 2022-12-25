Крига заполонила дороги, тротуари, дерева та автомобілі. Пересування містом майже неможливе.
До теми США накрила аномальна снігова буря: кількість жертв зросла, багато загинули в ДТП
Негода зупинила життя міста
Автостанції на деякий час зупинили свою роботу. Міжнародний аеропорт Сіетл-Такома ненадовго закрив усі три злітно-посадкові смуги , що стало "безпрецедентною" ситуацією.
Крім того, відповідні служби перекрили дороги у місті, аби уникнути ДТП. Комунальники не вивозять сміття, а працівники музеїв, театрів та бібліотек не змогли дістатись місця роботи.
Сіетл огорнула крига: дивіться відео
Місцева влада закликала людей по можливості не виходити на вулицю. Проте жителі міста все ж вирішили випробувати новенькі ковзанки.
Автомобілі, навіть нерухомі, через ожеледицю злітали у кювет та сунулись вулицями Сіетла. Крім того, мешканці міста, які все ж наважились вийти на вулицю, були змушені пересуватись рачки.
Через негоду в регіоні вимкнули електропостачання
Майже 15 000 людей залишились без світла. Крига огорнула усі електропроводи, що унеможливимо подачу електрики споживачам.
Наслідки негоди у Сіетлі / Фото The Seattle Times
Містян закликали запастись ліхтариками та батарейками. Також наголосили, на безпечному користуванні генераторами і попросили економити електроенергію, аби стабілізувати ситуацію в регіоні.
У США вирує снігова буря: що відомо
- Потужний зимовий шторм сколихнув цього тижня США. Понад 1,5 мільйона осіб залишилися без світла через потужну негоду.
- Довелося скасувати тисячі авіарейсів по всій території країни. Щобільше, рух трансорту суттєво ускладнився – на дорогах почастішали аварії через погану видимість.
- Відомо, що найбільше постраждали східні штати. Водночас найсильніший удар шторму має припасти на центральні та північно-східні регіони.
- Снігова буря, що триває у США та Канаді, є рідкісним погодним явищем. Синоптики зазначають, що подібні негоди трапляються раз на покоління.
- Унаслідок шторму загинули щонайменше 28 людей. Кількість постраждалих також зросла, повідомляють ЗМІ.