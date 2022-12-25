У ЗМІ повідомляють, що кількість жертв та постраждалих зросла. За прогнозами метеорологів, на Різдво, 25 грудня, буря продовжиться, проте трохи зменшиться.

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Що відомо про жахливі наслідки шторму

Снігова буря, що триває у США та Канаді, є рідкісним погодним явищем. Синоптики зазначають, що подібні негоди трапляються раз на покоління.

Унаслідок шторму загинули щонайменше 28 людей. Кількість постраждалих також зросла, повідомляють ЗМІ.

Про смерті людей повідомляли у таких штатах:

Оклахома,

Кентуккі,

Міссурі,

Теннессі,

Вісконсині,

Канзасі,

Небрасці,

Огайо,

Нью-Йорку,

Колорадо;

Мічигані.

Загроза для життя людей зберігається. Небезпеку створюють:

Дуже низька температура повітря. Зокрема у деяких штатах стовпчики термометра показували -45 градусів за Цельсієм.

різкий вітер, що створює льодові масиви й ускладнює пересування. Зауважимо, що раніше повідомляли про випадки сильного обмороження, спричиненого холодним вітром.

Крім того, через ожеледицю на дорогах коїться справжній хаос. Багато смертей спричинені саме ДТП.



Дефіцит операторів снігоочисних машин уповільнює очищення в деяких штатах / Getty Images

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