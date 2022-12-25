В СМИ сообщают, что количество жертв и пострадавших выросло. По прогнозам метеорологов, к Рождеству, 25 декабря, буря продолжится, однако немного уменьшится.

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Что известно об ужасных последствиях шторма

Снежная буря, продолжающаяся в США и Канаде, является редким явлением погоды. Синоптики отмечают, что подобные непогоды случаются раз в поколение.

В результате шторма погибли по меньшей мере 28 человек. Число пострадавших также возросло, сообщают СМИ.

О смерти людей сообщали в следующих штатах:

  • Оклахома,
  • Кентукки,
  • Миссури,
  • Теннесси,
  • Висконсин,
  • Канзас,
  • Небрежность,
  • Огайо,
  • Нью-Йорк,
  • Колорадо;
  • Мичиганы.

Угроза жизни людей сохраняется. Опасность создают:

  • Очень низкая температура воздуха. В частности, в некоторых штатах столбики термометра показывали -45 градусов по Цельсию.
  • Резкий ветер, создающий ледовые массивы и усложняющий передвижение. Заметим, что ранее сообщали о случаях сильного обморожения, вызванного холодным ветром.
  • Кроме того, из-за гололедицы на дорогах творится настоящий хаос. Многие смерти причинены именно ДТП.


Дефицит операторов снегоочистительных машин замедляет очистку в некоторых штатах / Getty Images

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Ужасная арктическая буря в США: что сообщалось ранее

  • Мощный зимний шторм всколыхнул на этой неделе США. Более 1,5 миллиона человек остались без света из-за мощной непогоды.
  • Пришлось упразднить тысячи авиарейсов по всей территории страны. Более того, движение транспорта существенно осложнилось – на дорогах участились аварии из-за плохой видимости.
  • Известно, что больше всего пострадали восточные штаты. В то же время сильнейший удар шторма должен прийтись на центральные и северо-восточные регионы.