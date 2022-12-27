Сотні будинків залишились без електрики. Про це повідомили представники служби боротьби зі стихійними лихами.
До речі Австрійський гірськолижний курорт накрила лавина: усіх лижників знайшли
Наслідки потужного снігопаду в Японії
Починаючи з минулого тижня, потужний снігопад накрив північні регіони. Внаслідок цього на різдвяні свята кількість загиблих сягнула 17 осіб, поранених – до 93 осіб. Більшість із них впали з дахів під час прибирання негоди, а деяких накрив сніг, що сповзає з дахів.
Тож мешканців Японії закликали бути обережними під час снігоприбиральних робіт.
Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих повідомило, що 70-річну жінку знайшли мертвою під товстою купою снігу, який раптово впав на неї в місті Нагай префектури Ямагата, де сніговий покрив перевищив 80 сантиметрів.
У багатьох районах північно-східної Японії кількість снігу втричі перевищує середній показник за сезон. Також зруйновані лінії електропередач на найпівнічнішому острові – без світла залишилися близько 20 тисяч будинків.
Окрім цього, були призупинені десятки потягів і рейсів на півночі Японії до 25 грудня, але з того часу сполучення здебільшого відновили.
Що відбувається в Японії / фото AP
США накрила снігова буря
- Нещодавно сильний шторм атакував штати Нью-Йорк та Мічиган. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 12 осіб.
- Сильні снігопади призвели до скасування понад 5 тисяч авіарейсів.
- Циклон призвів до серйозних перебоїв з електроенергією. Без електрики лишилися майже 1,5 мільйона осіб. Водночас найбільше постраждали східні штати.
- Мер Мемфіса, штат Теннессі, оголосив надзвичайний стан, заявивши, що погана погода несе серйозну загрозу громадській безпеці.