Сотні будинків залишились без електрики. Про це повідомили представники служби боротьби зі стихійними лихами.

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Наслідки потужного снігопаду в Японії

Починаючи з минулого тижня, потужний снігопад накрив північні регіони. Внаслідок цього на різдвяні свята кількість загиблих сягнула 17 осіб, поранених – до 93 осіб. Більшість із них впали з дахів під час прибирання негоди, а деяких накрив сніг, що сповзає з дахів.

Тож мешканців Японії закликали бути обережними під час снігоприбиральних робіт.

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих повідомило, що 70-річну жінку знайшли мертвою під товстою купою снігу, який раптово впав на неї в місті Нагай префектури Ямагата, де сніговий покрив перевищив 80 сантиметрів.

У багатьох районах північно-східної Японії кількість снігу втричі перевищує середній показник за сезон. Також зруйновані лінії електропередач на найпівнічнішому острові – без світла залишилися близько 20 тисяч будинків.

Окрім цього, були призупинені десятки потягів і рейсів на півночі Японії до 25 грудня, але з того часу сполучення здебільшого відновили.



Що відбувається в Японії / фото AP

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