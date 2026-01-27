Москва утопает в снегу после мощной метели: до конца суток выпадет еще треть месячной нормы

Столицу России, Москву, накрыл сильный снегопад. В городе введен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололеда.

В Москве водители не могут никуда выехать, а людям посоветовали сидеть дома. Об этом пишут российские телеграмм-каналы публикуя соответствующие видео, сообщает 24 Канал.

Как погодные условия усложнили жизнь россиян?

Российские телеграмм-каналы публикуют фото и видео Москвы, засыпанной большим количеством снега, предостерегая жителей не выходить из дома без крайней необходимости. Как заявили в России, ограничения будут действовать еще минимум до 29 января.

В одном из телеграмм-каналов сообщили, что в городе введен "оранжевый" уровень погодной опасности. Коммунальная техника уже выехала на улицы столицы для очистки дорог. Обычным водителям приходится двигаться вслед за ней, чтобы избежать заносов.

Москва страдает из-за снежной метели / фото из телеграм-каналов

Российский синоптик Тишковец сказал, что более трети месячной нормы осадков сегодня еще выпадет, а снежные заносы вырастут до 47 сантиметров.

Также из-за нагрузки на наземные службы и постоянной необходимости расчищать взлетно-посадочные полосы, начались серьезные задержки рейсов в аэропортах. Россиянам посоветовали заблаговременно прибывать на места и не паниковать.

Что еще известно о погодных катаклизмах в России?