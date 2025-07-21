Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В Москве и области утром 21 июля развернулась настоящая тропическая катастрофа.

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Город плывет, а жители не могут доехать на работу

Сильные дожди, грозы и шквальный ветер превратили улицы столицы в реки – затопленные дороги, подземные переходы, жилые кварталы и даже станции метро. Горожане шутят, что пора пересаживаться на лодки, но транспортная ситуация в городе отнюдь не до смеха: на фиолетовой ветке московского метро наблюдаются значительные сбои – поезда движутся с большими интервалами, пассажиры застревают на платформах.

На Шмытовском проезде, где уровень воды достиг критических отметок, залило мотор легковушки. Пострадавшие рассказывают, что машина заглохла прямо посреди улицы.

Транспортный хаос и затопленные улицы: смотреть видео

Там же застряла и машина "скорой помощи". Из-за чрезвычайной ситуации Департамент транспорта Москвы предупредил о возможных локальных сбоях наземного транспорта и оперативном изменении маршрутов.

Стихия ударила не только по столице: подтопления зафиксированы в Жуковском, Раменском, Красногорске, Одинцово и других городах Подмосковья. В Красногорске на железнодорожной станции Павшино затопило подземный тоннель, а в Одинцово жители вынуждены буквально "лазить" вдоль заборов, чтобы не оказаться по колено в воде. Из-за потоков, заливающих улицы, местные называют эти сцены "паркуром по принуждению".

По данным синоптиков, в Москве за сутки уже выпало около четверти месячной нормы осадков, а к вечеру ожидается еще 40%. Из-за непогоды в регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В городе массово скупают дождевики, резиновые сапоги, а некоторые уже достают из гаражей надувные лодки.

Москва тонет: смотреть видео

Несмотря на сложные погодные условия, местные жители пытаются добраться до работы, обходя подтопленные участки. Однако сегодня в Москве есть вполне обоснованное объяснение, почему можно опоздать: машина просто утонула.