Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. У Москві та області вранці 21 липня розгорнулася справжня тропічна катастрофа.

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Місто пливе, а жителі не можуть доїхати на роботу

Сильні дощі, грози та шквальний вітер перетворили вулиці столиці на річки – затоплені дороги, підземні переходи, житлові квартали та навіть станції метро. Городяни жартують, що пора пересідати на човни, але транспортна ситуація в місті аж ніяк не до сміху: на фіолетовій гілці московського метро спостерігаються значні збої – поїзди рухаються з великими інтервалами, пасажири застрягають на платформах.

На Шмитовському проїзді, де рівень води сягнув критичних позначок, залило мотор легковика. Постраждалі розповідають, що машина заглохла просто посеред вулиці.

Транспортний хаос і затоплені вулиці: дивитися відео

Там же застрягла і машина "швидкої допомоги". Через надзвичайну ситуацію Департамент транспорту Москви попередив про можливі локальні збої наземного транспорту і оперативну зміну маршрутів.

Стихія вдарила не тільки по столиці: підтоплення зафіксовані у Жуковському, Раменському, Красногорську, Одинцово та інших містах Підмосков’я. У Красногорську на залізничній станції Павшино затопило підземний тунель, а в Одинцово мешканці змушені буквально "лазити" вздовж парканів, щоби не опинитися по коліна у воді. Через потоки, що заливають вулиці, місцеві називають ці сцени "паркуром по примусу".

За даними синоптиків, у Москві за добу вже випало близько чверті місячної норми опадів, а до вечора очікується ще 40%. Через негоду в регіоні оголошено "жовтий" рівень погодної небезпеки. У місті масово скуповують дощовики, гумові чоботи, а деякі вже дістають із гаражів надувні човни.

Москва тоне: дивитися відео

Попри складні погодні умови, місцеві жителі намагаються добратися до роботи, обходячи підтоплені ділянки. Проте сьогодні в Москві є цілком обґрунтоване пояснення, чому можна спізнитися: машина просто потонула.