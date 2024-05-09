Ночью оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину смертоносными ракетами и дронами. За это на россиян обязательно рано или поздно упадет кара небесная. А пока на них неожиданно свалилась куча снега.
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Москвичей "засыпает"
В Москву 8 мая пришла настоящая зима. Там идет сильный снегопад. Шквальный ветер со скоростью 20 метров в секунду валит деревья на провода, автомобили и проезжую часть.
Синоптики прогнозируют, что завтра, 9 мая, в российской столице будет самая холодная погода в этом месяце за последние 25 лет. Потепление обещают к середине месяца.
Ночью и утром 9 мая температура будет прыгать от 1 до 6 градусов мороза. Днем столбик термометра максимум поднимется до 5 градусов тепла.
Россиянам советуют теплее одеваться, снизить скорость, избегать опасных маневров, парковать машины далеко от деревьев и обходить шаткие конструкции.
"Весенние" виды из окна домов в Москве: смотрите видео
Жителей страны-агрессорки "присыпало" снегом: смотрите видео
Метель над Москвой: смотрите видео
Что происходит в российской столице: смотрите видео
Напомним, что ночью 9 и 10 мая в Украине прогнозируют резкое похолодание. Кроме Юга и Закарпатья, на поверхности грунта будут заморозки 0 – 5 градусов мороза. 9 мая на Черниговщине и Сумщине ожидаются сильные заморозки второго уровня опасности. Такой же уровень опасности будет наблюдаться и в Сумской, Харьковской и Луганской областях 10 мая.
Без парадов и маршей: как пройдет 9 мая в России
- Вероятнее всего, собственной техники на так называемом параде "победы" в Москве не будет.
- А в Курской, Брянской, Белгородской, Рязанской и Псковской областях вообще отменили парады. Власти объяснили это соображениями безопасности. Ведь прифронтовые регионы остаются уязвимыми для украинских беспилотников.
- Без маршей "бессмертного полка" 9 мая пройдет для многих регионов России.
- Ранее в британской разведке предположили, что массовая отмена мероприятий к 9 мая связана также со страхом Путина перед вероятными беспорядками недовольных войной в Украине накануне его инаугурации.