В России сильный снежный циклон оставил тысячи людей без возможности выйти из дома. Сильные осадки мокрого снега сопровождались ураганным ветром до 35 метров в секунду. Жилища россиян по крыши засыпаны снегом.

Буря прошла в ночь с 16 по 17 февраля, утром непогода успокоилась. Местные власти уверяют, что держат ситуацию под контролем.

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Последствия непогоды

Циклон оставил полностью без света 13 населенных пунктов, а еще 9 – частично. Без электроэнергии остались 7 637 человек. Электроснабжение восстанавливают в 14 селах в Тымовском, Долинском, Углегорском и Томаринском районах.

В Курильском городском округе ураганный ветер сорвал крышу школы в райцентре. Продолжаются восстановительные работы.



Восстановление крыши школы на Сахалине / Фото пресс-службы сахалинской власти

В Смирныховском районе пропал водитель грейдера, который должен был расчищать дороги. Мужчина выехал на работу в 5 часов утра 16 февраля и до сих пор не подает сигналов. Предполагают, что грейдер похоронен под снегом. Водителя ищет отряд МЧС, работники районной администрации, полиции, а также неравнодушные жители.

Водителя ищет отряд МЧС, работники районной администрации, полиции, а также неравнодушные жители. Под снежную лавину попала "скорая помощь", водитель чудом спасся. Вытаскивать транспортное средство пришлось с помощью экскаватора.

"Скорая помощь" под снежной лавиной: смотрите видео

Как "скорую" доставали из-под снега: видео

Движение транспорта

Непогода помешала жителям городов вернуться домой. Ночью 16 февраля на трассе Южно-Сахалинск – Долинск образовалась пробка. Впрочем, в сопровождение спасателей 22 автомобиля благополучно прибыли в Южно-Сахалинск, 39 машин – в Долинск.



Автоколонна на трассе 16 февраля / Фото пресс-службы сахалинской власти

Приостановлено межмуниципальное автобусное сообщение по 7 направлениям. Также закрытой остается паромная переправа Ванино – Холмск. В аэропорту Сахалинска все рейсы задерживаются.

Борьба со снегом

К расчистке автодорог приобщены 254 единицы техники и 455 человек специального персонала. Из-за угрозы снежных заносов ограничено движение на 10 участках автосообщения.

На Сахалине развернулись 10 пунктов временного размещения на 495 человек, 5 пунктов обогрева на 124 человек. Пунктами уже воспользовались 18 человек, в том числе 2 ребенка.



Снегопад на Сахалине / Фото Сергея Красноухова

Школы продолжают работать в дистанционном режиме обучения, а детские сады – в штатном. Спасатели обеспечили доставку свежего хлеба с Долинского хлебокомбината в детские сады Южного Сахалинска.