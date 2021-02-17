У Росії сильний сніговий циклон залишив тисячі людей без можливості вийти з дому. Сильні опади мокрого снігу супроводжувалися ураганним вітром до 35 метрів за секунду. Оселі росіян по дах засипані снігом.

Буря пройшла у ніч з 16 до 17 лютого, зранку негода заспокоїлась. Місцева влада запевняє, що тримає ситуацію під контролем.

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Наслідки негоди

Циклон залишив повністю без світла 13 населених пунктів, а ще 9 – частково. Без електроенергії залишились 7637 осіб. Електропостачання відновлюють в 14 селах в Тимовському, Долинському, Вуглегірському і Томарінському районах.

У Курильском міському окрузі ураганний вітер зірвав дах школи в райцентрі. Тривають відновлювальні роботи.



Відновлення даху школи на Сахаліні / Фото пресслужби сахалінської влади

У Смірниховському районі пропав водій грейдера, що мав розчищати дороги. Чоловік виїхав на роботи о 5 годині ранку 16 лютого і до сих пір не подає сигналів. Припускають, що грейдер похований під снігом . Водія шукає загін МНС, працівники районної адміністрації, поліції, а також небайдужі мешканці.

. Водія шукає загін МНС, працівники районної адміністрації, поліції, а також небайдужі мешканці. Під снігову лавину потрапила "швидка допомога", водій дивом врятувався. Витягати транспортний засіб довелося за допомогою екскаватора.

"Швидка допомога" під сніговою лавиною: дивіться відео

Як "швидку" діставали з-під снігу: відео

Рух транспорту

Негода завадила жителям міст повернутися додому. Вночі 16 лютого на трасі Южно-Сахалінськ – Долинськ утворився затор. Втім, у супровід рятувальників 22 автомобілі щасливо прибули в Південно-Сахалінськ, 39 машин – в Долинськ.



Автоколона на трасі 16 лютого / Фото пресслужби сахалінської влади

Призупинено міжмуніципальне автобусне сполучення за 7 напрямками. Також закритою залишається паромна переправа Ваніно – Холмськ. В аеропорту Сахалінська усі рейси затримуються.

Боротьба зі снігом

До розчищення автодоріг долучені 254 одиниці техніки та 455 людей спеціального персоналу. Через загрозу снігових заметів обмежено рух на 10 ділянках автосполучення.

На Сахаліні розгорнулася 10 пунктів тимчасового розміщення на 495 осіб, 5 пунктів обігріву на 124 людей. Пунктами уже скористалися 18 осіб, зокрема, 2 дитини.



Снігопад на Сахаліні / Фото Сергія Красноухова

Школи продовжують працювати в дистанційному режимі навчання, а дитячі садки – в штатному. Рятувальники забезпечили доставку свіжого хліба від Долинського хлібокомбінату в дитячі садки Південного Сахалінська.