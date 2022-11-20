Местным жителям запретили передвигаться на автомобилях. Основные автомагистрали закрыли. Людей призывают оставаться дома и не подвергать свою жизнь опасности.
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Кэти Гокул – губернатор Нью-Йорка заявила, что штат готов к снежным ураганам. Люди работают 24 на 7, чтобы справиться с ситуацией.
Это усилия, которые мы объединили: ресурсы, люди, оборудование из всего штата Нью-Йорк. И благодаря предупредительному удару мы смогли предотвратить многие трагедии,
– рассказала губернатор.
Тысячи американцев были вынуждены отменить свои поездки по случаю грядущего Дня благодарения.
Самая сложная ситуация в городе Баффало. Прогнозируют, что в ближайшее время снегопад там может еще усилиться .
Метель в Баффало: смотрите видео
Люди борются с последствиями непогоды: смотрите видео
Местные жители вынуждены оставаться в своих домах: смотрите видео