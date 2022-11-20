Місцевим жителям заборонили пересуватися автомобілями. Основні автомагістралі закрили. Людей закликають залишатися вдома й не наражати своє життя на небезпеку.

Зауважте Снігопад, ожеледиця та збитки: що відбувається в засніжених областях України

Кеті Гокул – губернаторка Нью-Йорка заявила, що штат готовий до снігових ураганів. Люди працюють 24 на 7, щоб впоратися з ситуацією.

Це зусилля, які ми об'єднали: ресурси, люди, обладнання з усього штату Нью-Йорк. І завдяки попереджувальному удару ми змогли запобігти багатьом трагедіям,

– розповіла губернаторка.

Тисячі американців були змушені скасувати свої поїздки з нагоди прийдешнього Дня подяки.

Найскладніше ситуація у місті Баффало. Прогнозують, що найближчим часом снігопад там може ще посилитися.

Заметіль у Баффало: дивіться відео

Люди борються з наслідками негоди: дивіться відео

Місцеві жителі змушені залишатися у своїх оселях: дивіться відео

Зверніть увагу! Жертвами негоди стали 2 людей. Вони померли від серцевих нападів під час прибирання снігу. Родинам померлих висловили співчуття. Людям нагадують, що снігопад – дуже серйозна загроза. Не можна її недооцінювати.