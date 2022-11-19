На вулицях працює спецтехніка, яка прочищає сніг та посипає дороги. Відомо, що в Івано-Франківську внаслідок негоди є пошкоджені автомобілі. Детальніше про те, яка ситуація в різних областях, читайте у тексті 24 каналу.

Читайте також Хуртовини, грози й +20 градусів на Півдні: на Україну суне циклон, який вражатиме контрастами

Яка ситуація у столиці

У Київській міській державній адміністрації ще 18 листопада заявили, що до снігопаду готувались. Тоді підготували техніку та закликали водіїв не виїжджати на дороги без нагальної потреби.

У КМДА запевнили, що перед початком снігопаду дорожники превентивно обробили покриття, щоб сніг розтавав і не утворював ожеледицю. Однак, вночі проти 19 листопада випадав крижаний дощ, який ускладнював роботу.

Саме тому в КМВА розповіли, що протягом усієї ночі проти 19 листопада комунальники чистили місто від наслідків негоди. Вже під ранок практично впоралися з основним обсягом роботи.

Вранці 19 листопада Київ продовжили прибирати:

302 одиниці спецтехніки;

136 працівників – чистили вузькі пішохідні доріжки, сходи переходів, зупинки громадського транспорту;

працювали також 3500 двірників та 119 одиниць техніки житлово-комунального господарства.

Протягом дня 19 листопада кількість техніки, яка прибирала наслідки негоди збільшили. Так, на вулиці Києва вийшли:

понад 500 одиниць техніки шляхово-експлуатаційних управлінь "Київавтодору", "зеленбудів" та комунальних керуючих компаній;

а також понад 4,9 тисячі працівників комунальних служб.

Снігопади прогнозують протягом першої половини дня суботи, а також у неділю (мовиться про 19 – 20 листопада – 24 канал). Просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати на власних авто та не паркувати автівки на узбіччях доріг та вулиць,

– закликали в КМДА.

Зауважте Київ накрив перший серйозний снігопад: комунальники працювали всю ніч

У Києві випав сніг / Фото з твітера ludmi0701, ANDRU6307

Що відбувається у інших областях

У Чернігові 19 листопада теж падає сніг. Він почався ще напередодні. Тоді орієнтовно о 22 годині дороги, по яких їздить громадський транспорт, вийшли посипати 7 машин.

Очищення тротуарів 9-ма тракторами почалося о 3 годині ночі 19 листопада. 20-тонні МАЗи почали підмітати місто о 5 годині ранку. Водночас почали працювати 30 прибиральників – розчищали зупинки громадського транспорту, переходи та перехрестя,

– повідомила пресслужба комунального підприємства.

За їхніми даними, синоптики передбачають сніг до вечора. Тож комунальна техніка працюватиме протягом усього дня 19 листопада. Людей закликали бути уважними на дорогах.

Негода в Чернігові / Фото комунального підприємства

Окрім того, сніг випав і на Рівненщині. У самому місті комунальники продовжують обробляти вулиці протиожеледними засобами. Окрім того:

протиожеледними засобами обробили центральні автошляхи та тротуари найбільш людних вулиць;

станом на 10 ранку 19 листопада все обробляли ще раз.

Міський голова Рівного Олександр Третяк заявив, що дороги та тротуари в місті чистить 7 одиниць техніки.

Звертаюся до водіїв та пішоходів. Сьогодні (19 листопада – 24 канал) синоптики прогнозують мокрий сніг, тож будьте обачні, дотримуйтесь правил, поважайте усіх учасників дорожнього руху,

– заявив Олександр Третяк.

Окрім того, мер міста закликав водіїв не залишати автомобілі там, де вони можуть заважати комунальним службам прочищати дороги.

Яка ситуація на вулицях в Рівному: дивіться відео

Прикарпаття та Закарпаття також засипало снігом

Справді вражає погода на горі Піп Іван, що є однією з найвищих вершин українських Карпат, та розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Так, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що станом на 8 ранку 19 листопада на горі хмарно.

Видимість обмежена. Вітер західній 17 метрів за секунду. Температура повітря -7 градусів,

– мовиться в повідомленні.



Гору Піп Іван замело снігом / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Окрім того, на Прикарпатті також засніжило. В Івано-Франківську гілки дерев не витримали снігу та поламались. На жаль, вони впали на припарковані автомобілі.

Очевидці написали в оперативному чаті 112, що інцидент трапився на вулиці Карпатській.

Обламані гілки дерева пошкодили транспортні засоби,

– мовиться в повідомленні.



Гілки впали на дерева в Івано-Франківську



У Прикарпатті випав мокрий сніг

На Закарпатті також справжня зима. Ще ввечері 18 листопада інтенсивний снігопад почався на гірській ділянці дороги М-06 Київ – Чоп.

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області повідомила, що тоді снігоприбиральна техніка працювала на Абранському та Латірському перевалах. Згодом снігопад посилився ще на Ужоцькому перевалі.



Працівники підрядної організації "ШБУ-77" звечора (18 листопада – 24 канал) очищають та підсипають дорожнє полотно на ділянці Н-13 Львів – Самбір – Ужгород,

– заявили у службі.

Там також зазначили, що дорожники на магістралях державного значення працюють цілодобово. Тож водіїв закликали їздити уважно, зважаючи на роботу спецтехніки.

Яка ситуація на дорогах

Станом на 19 листопада в Укравтодорі повідомили, що на всіх державних дорогах є проїзд.

Покриття доріг в більшості областей мокре, в Івано-Франківській та Закарпатській областях – місяцями засніжене, снігова каша, у Сумській та Донецькій – сухе,

– пояснили в компанії.

Там також розповіли, що майже по всій території країни хмарна погода: є сніг різної інтенсивності, місяцями слабкий дощ, а температура повітря коливається від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. За даними Укравтодору:

на дорогах державного значення працює 571 спецмашина та 652 робітники;

покриття доріг обробляють та розчищають від снігу.

Що відбувається на дорогах державного значення: дивіться відео

Зауважте "Нам всім треба пережити цю зиму": які фото зі снігом публікують в мережі зірки

В Укравтодорі водіїв закликали дотримуватись правил дорожнього руху, а також не їхати на далекі відстані через снігопад.