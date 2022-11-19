На улицах работает спецтехника, которая прочищает снег и посыпает дорогу. Известно, что в Ивано-Франковске в результате непогоды повреждены автомобили. Подробнее о том, какая ситуация в разных областях читайте в тексте 24 канала .
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Какая ситуация в столице
В Киевской городской государственной администрации еще 18 ноября заявили, что к снегопаду готовились. Тогда подготовили технику и призвали водителей не выезжать на дороги без необходимости.
В КГГА заверили, что перед началом снегопада дорожники превентивно обработали покрытие, чтобы снег таял и не образовывал гололедицу. Однако ночью против 19 ноября выпадал ледяной дождь, усложнявший работу.
Именно поэтому в КМВА рассказали, что в течение всей ночи на 19 ноября коммунальщики чистили город от последствий непогоды. Уже к утру практически справились с основным объемом работы.
Утром 19 ноября Киев продолжили убирать:
- 302 единицы спецтехники;
- 136 работников – чистили узкие пешеходные дорожки, лестницы переходов, остановки общественного транспорта;
- работали также 3500 дворников и 119 единиц техники жилищно-коммунального хозяйства.
В течение дня 19 ноября количество техники, убиравшей последствия ненастья увеличили. Так, на улицы Киева вышли:
- более 500 единиц техники дорожно-эксплуатационных управлений "Киевавтодора", "зеленстроев" и коммунальных управляющих компаний;
- а также более 4,9 тысяч работников коммунальных служб.
Снегопады прогнозируют в течение первой половины дня субботы, а также в воскресенье (говорится о 19 – 20 ноября – 24 канале). Просим водителей без необходимости не выезжать на собственных авто и не парковать автомобили на обочинах дорог и улиц,
– призывали в КГГА.
Киев накрыл первый серьезный снегопад: коммунальщики работали всю ночь
В Киеве выпал снег / Фото с твиттера ludmi0701, ANDRU6307
Что происходит в других областях
В Чернигове 19 ноября тоже падает снег. Он начался еще накануне. Тогда ориентировочно в 22 часа дороги, по которым ездит общественный транспорт, вышли посыпать 7 машин.
Очистка тротуаров 9-ю тракторами началась в 3 часа ночи 19 ноября. 20-тонные МАЗы начали подметать город в 5 часов утра. В то же время начали работать 30 уборщиков - расчищали остановки общественного транспорта, переходы и перекрестки,
– сообщила прессслужба коммунального предприятия .
По их данным, синоптики предполагают снег к вечеру. Коммунальная техника будет работать в течение всего дня 19 ноября. Людей призывали быть внимательными на дорогах.
Непогода в Чернигове / Фото коммунального предприятия
Кроме того, снег выпал и в Ровенской области. В самом городе коммунальщики продолжают обрабатывать улицы противогололедными средствами. Кроме того:
- противогололедными средствами обработали центральные автодороги и тротуары наиболее людных улиц;
- по состоянию на 10 утра 19 ноября все обрабатывали снова.
Городской голова Ровно Александр Третьяк заявил, что дороги и тротуары в городе чистят 7 единиц техники.
Обращаюсь к водителям и пешеходам. Сегодня (19 ноября – 24 канал) синоптики прогнозируют мокрый снег, и будьте осторожны, соблюдайте правила, уважайте всех участников дорожного движения,
– заявил Александр Третьяк.
Кроме того, мэр города призвал водителей не оставлять автомобили там, где они могут мешать коммунальным службам прочищать дороги.
Какая ситуация на улицах в Ровно: смотрите видео
Прикарпатье и Закарпатье также засыпали снегом
Поражает погода на горе Пип Иван, которая является одной из самых высоких вершин украинских Карпат, и расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Так, Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что на 8 утра 19 ноября на горе облачно.
Видимость ограничена. Ветер западный 17 метров в секунду. Температура воздуха -7 градусов,
– говорится в сообщении.
Гору Пип Иван замело снегом / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
Кроме того, в Прикарпатье также заснежило. В Ивано-Франковске ветки деревьев не выдержали снега и сломались. К сожалению, они упали на припаркованные автомобили.
Очевидцы написали в оперативном чате 112 , что инцидент произошел на улице Карпатской.
Обломанные ветви дерева повредили транспортные средства,
– говорится в сообщении.
Ветви упали на деревья в Ивано-Франковске
В Прикарпатье выпал мокрый снег
В Закарпатье также настоящая зима. Еще вечером 18 ноября интенсивный снегопад начался на горном участке дороги М-06 Киев – Чоп.
Служба автомобильных дорог в Закарпатской области сообщила, что тогда снегоуборочная техника работала на Абранском и Латирском перевалах. Впоследствии снегопад усилился на Ужецком перевале.
Работники подрядной организации "ШБУ-77" вечером (18 ноября – 24 канал) очищают и подсыпают дорожное полотно на участке Н-13 Львов – Самбор – Ужгород,
– заявили в службе.
Там также отметили, что дорожники на магистралях государственного значения работают круглые сутки. Поэтому водителей призывали ездить внимательно, учитывая работу спецтехники.
Какая ситуация на дорогах
На 19 ноября в Укравтодоре сообщили, что на всех государственных дорогах есть проезд.
Покрытие дорог в большинстве областей мокрое, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях – месяцами заснеженное, снежная каша, в Сумской и Донецкой – сухое,
– объяснили в компании.
Там также рассказали, что почти по всей территории страны облачная погода: снег разной интенсивности, месяцами слабый дождь, а температура воздуха колеблется от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. По данным Укравтодора:
- на дорогах государственного значения работает 571 спецмашина и 652 рабочих;
- покрытие дорог возделывают и расчищают от снега.
Что происходит на дорогах государственного значения: смотрите видео
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В Укравтодоре водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, а также не ехать на дальние расстояния из-за снегопада.