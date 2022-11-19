На улицах работает спецтехника, которая прочищает снег и посыпает дорогу. Известно, что в Ивано-Франковске в результате непогоды повреждены автомобили. Подробнее о том, какая ситуация в разных областях читайте в тексте 24 канала .

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Какая ситуация в столице

В Киевской городской государственной администрации еще 18 ноября заявили, что к снегопаду готовились. Тогда подготовили технику и призвали водителей не выезжать на дороги без необходимости.

В КГГА заверили, что перед началом снегопада дорожники превентивно обработали покрытие, чтобы снег таял и не образовывал гололедицу. Однако ночью против 19 ноября выпадал ледяной дождь, усложнявший работу.

Именно поэтому в КМВА рассказали, что в течение всей ночи на 19 ноября коммунальщики чистили город от последствий непогоды. Уже к утру практически справились с основным объемом работы.

Утром 19 ноября Киев продолжили убирать:

302 единицы спецтехники;

136 работников – чистили узкие пешеходные дорожки, лестницы переходов, остановки общественного транспорта;

работали также 3500 дворников и 119 единиц техники жилищно-коммунального хозяйства.

В течение дня 19 ноября количество техники, убиравшей последствия ненастья увеличили. Так, на улицы Киева вышли:

более 500 единиц техники дорожно-эксплуатационных управлений "Киевавтодора", "зеленстроев" и коммунальных управляющих компаний;

а также более 4,9 тысяч работников коммунальных служб.

Снегопады прогнозируют в течение первой половины дня субботы, а также в воскресенье (говорится о 19 – 20 ноября – 24 канале). Просим водителей без необходимости не выезжать на собственных авто и не парковать автомобили на обочинах дорог и улиц,

– призывали в КГГА.

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В Киеве выпал снег / Фото с твиттера ludmi0701, ANDRU6307

Что происходит в других областях

В Чернигове 19 ноября тоже падает снег. Он начался еще накануне. Тогда ориентировочно в 22 часа дороги, по которым ездит общественный транспорт, вышли посыпать 7 машин.

Очистка тротуаров 9-ю тракторами началась в 3 часа ночи 19 ноября. 20-тонные МАЗы начали подметать город в 5 часов утра. В то же время начали работать 30 уборщиков - расчищали остановки общественного транспорта, переходы и перекрестки,

– сообщила прессслужба коммунального предприятия .

По их данным, синоптики предполагают снег к вечеру. Коммунальная техника будет работать в течение всего дня 19 ноября. Людей призывали быть внимательными на дорогах.

Непогода в Чернигове / Фото коммунального предприятия

Кроме того, снег выпал и в Ровенской области. В самом городе коммунальщики продолжают обрабатывать улицы противогололедными средствами. Кроме того:

противогололедными средствами обработали центральные автодороги и тротуары наиболее людных улиц;

по состоянию на 10 утра 19 ноября все обрабатывали снова.

Городской голова Ровно Александр Третьяк заявил, что дороги и тротуары в городе чистят 7 единиц техники.

Обращаюсь к водителям и пешеходам. Сегодня (19 ноября – 24 канал) синоптики прогнозируют мокрый снег, и будьте осторожны, соблюдайте правила, уважайте всех участников дорожного движения,

– заявил Александр Третьяк.

Кроме того, мэр города призвал водителей не оставлять автомобили там, где они могут мешать коммунальным службам прочищать дороги.

Какая ситуация на улицах в Ровно: смотрите видео

Прикарпатье и Закарпатье также засыпали снегом

Поражает погода на горе Пип Иван, которая является одной из самых высоких вершин украинских Карпат, и расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Так, Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что на 8 утра 19 ноября на горе облачно.

Видимость ограничена. Ветер западный 17 метров в секунду. Температура воздуха -7 градусов,

– говорится в сообщении.



Гору Пип Иван замело снегом / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Кроме того, в Прикарпатье также заснежило. В Ивано-Франковске ветки деревьев не выдержали снега и сломались. К сожалению, они упали на припаркованные автомобили.

Очевидцы написали в оперативном чате 112 , что инцидент произошел на улице Карпатской.

Обломанные ветви дерева повредили транспортные средства,

– говорится в сообщении.



Ветви упали на деревья в Ивано-Франковске



В Прикарпатье выпал мокрый снег

В Закарпатье также настоящая зима. Еще вечером 18 ноября интенсивный снегопад начался на горном участке дороги М-06 Киев – Чоп.

Служба автомобильных дорог в Закарпатской области сообщила, что тогда снегоуборочная техника работала на Абранском и Латирском перевалах. Впоследствии снегопад усилился на Ужецком перевале.



Работники подрядной организации "ШБУ-77" вечером (18 ноября – 24 канал) очищают и подсыпают дорожное полотно на участке Н-13 Львов – Самбор – Ужгород,

– заявили в службе.

Там также отметили, что дорожники на магистралях государственного значения работают круглые сутки. Поэтому водителей призывали ездить внимательно, учитывая работу спецтехники.

Какая ситуация на дорогах

На 19 ноября в Укравтодоре сообщили, что на всех государственных дорогах есть проезд.

Покрытие дорог в большинстве областей мокрое, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях – месяцами заснеженное, снежная каша, в Сумской и Донецкой – сухое,

– объяснили в компании.

Там также рассказали, что почти по всей территории страны облачная погода: снег разной интенсивности, месяцами слабый дождь, а температура воздуха колеблется от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. По данным Укравтодора:

на дорогах государственного значения работает 571 спецмашина и 652 рабочих;

покрытие дорог возделывают и расчищают от снега.

Что происходит на дорогах государственного значения: смотрите видео

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В Укравтодоре водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, а также не ехать на дальние расстояния из-за снегопада.