Снежная лавина заблокировала трассу на Закарпатье

Утром пятницы 18 января снежный ком заблокировала трассу Мукачево-Ивано-Франковск -Рогатин-Львов. Снег перекрыл движение транспорта в селе Деловое Закарпатской области.

"Укравтодор" сообщает, что высота снега на дороге достигала почти 2 метров, а длина 30. Вследствие лавины движение было затруднено и автомобили двигались по одной полосе в реверсном режиме.

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В момент схода лавины на дороге не было ни автомобилей, ни пешеходов, поэтому к счастью никто не пострадал, заверил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. По состоянию на 10 утра автомобильное движение на трассе Мукачево – Ивано-Франковск уже восстановлено.



Высота снежной лавины на трассе Мукачево-Ивано-Франковск достигала примерно 2 метра

К слову, в пятницу, 18 января, синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине. Столбик термометра будет подниматься до +1 +5 градусов.