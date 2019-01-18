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      Снігова лавина заблокувала трасу на Закарпатті

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      На Закарпатті лавина заблокувала трасу до Івано-Франківська
      На Закарпатті лавина заблокувала трасу до Івано-Франківська / http://moskal.in.ua

      У ранок п'ятниці 18 січня снігова лавина заблокувала трасу Мукачево -Івано-Франківськ -Рогатин -Львів. Сніг перекрив рух транспорту у селі Ділове Закарпатської області.

      "Укравтодор" повідомляє, що висота снігу на дорозі сягала майже 2 метри, а довжина 30. Внаслідок лавини рух було ускладнено і автомобілі рухалися однією смугою у реверсному режимі. 

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      У момент сходження лавини на дорозі не було ні автомобілів, ні пішоходів, тому на щастя ніхто не постраждав, запевнив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Станом на 10 ранку автомобільний рух на трасі Мукачево – Івано-Франківськ вже відновлено. 

      дороги новини Закарпаття Укравтодор
      Висота снігової лавини на трасі Мукачево-Івано-Франківськ сягала приблизно 2 метри 

      До слова, у п'ятницю, 18 січня, синоптики прогнозують теплу погоду в Україні. Стовпчик термометра підніматиметься до +1+5 градусів. 

      Теги: Новини України Новини Закарпаття Укравтодор Дороги
      Джерело: 24 Канал
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