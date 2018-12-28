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      Снежная сказка на Прикарпатье: в "Буковеле" возводят ледовый отель

      Новая тема 9 Читати новину українською

      Уже за несколько дней среди заснеженных Карпат заработает настоящий ледовый отель. В который раз в туристическом комплексе "Буковель" возводят невероятную снежную крепость, где можно не только спрятаться от непогоды, но и чего-то выпить, съесть, и даже заночевать.

      Александр Алексеенко, руководитель проекта "Ice Bukovel Hotel", рассказал, что в ледовом отеле расположена большая секция айс-бара, который одновременно является и рестораном, где блюда подаются в изысканном формате. А после ресторана – сам отель, который состоит из трех двойных номеров.

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      Каждый номер – это произведение искусства. Скульпторы украшают интерьер ледяными фигурами и узорами. А один из номеров создан специально для влюбленных.

      Ложе символизирует любовь двух людей, между которыми зарождается нечто грандиозное, новая жизнь. Поэтому у нас на стенах нарисована семья трех мамонтов: отец, мама и маленький ребенок, как символ их любви,
      – рассказала скульптор Инна Ткачевская.

      Отель еще только готовится принимать первых гостей, а желающих уже немало. Отдыхающая Лариса честно призналась, что такого еще нигде не видела, и пообещала приехать в отель всей семьей. Другая гостья, Ольга, отметила, что в таком отеле очень интересно детям.

      "Необычно, аж не верится, что это все изо льда. Пока ребенок сам не коснулся – не поверил", – сказала Ольга.

      В субботу, 29 декабря, Bukovel Ice Hotel откроет свои двери для всех желающих.

      Теги: Отдых
      Источник: 24 канал
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