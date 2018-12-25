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      В "Буковеле" отметили Рождество по всем украинским традициям

      49 Читати новину українською
      Рождество в Буковеле
      Рождество в Буковеле / Скрин из видео

      25 декабря в самом сердце Карпат отметили один из величайших христианских праздников – Рождество.

      По случаю праздника на курорт привезли Вифлеемский огонь мира.

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      "Хочу всех поздравить с этим великим праздником. Хочу сказать, что в единении мы победим любые трудности и если Бог будет с нами, то нам никто не страшен, – сказал почетный директор ТК "Буковель" Александр Шевчен.

      По многолетней традиции, доставили его украинские пластуны. Зажечь свечи чудодейственным пламенем могли все желающие.

      Так тепло, так уютно стало. Очень приятно. Иисус Христос родился. Вообще-то, мы празднуем Рождество не католическое – мы празднуем 6 января, 7 января. Но вот почувствовала тот праздник пока,
      – поделилась впечатлениями посетительница курорта Леся.

      Традиция передачи Вифлеемского огня в Пласте существует уже более 20 лет. Скауты получают его в Австрии. И дальше пытаются доставить в каждый дом Украины. Говорят: даже если потушить свечу, которая горела этим пламенем, она все равно не потеряет своих свойств.

      "Мы распространяем этот огонь везде, где только можно. По церквям, по госпиталям, по всем домам. Даже на передовую передаем. И люди могут рождественский вечер или в сочельник зажечь себе этот огонь и подумать о чем-то теплом, чем-то хорошем", – рассказала пластунка Роксолана Сидорский.

      В общем, в рамках празднования католического Рождества, главную площадь Буковеля заполонила праздничная атмосфера. Здесь звучали колядки. А присоединиться к пению могли практически все. Кроме этого, состоялся и конкурс плетения неотъемлемых атрибутов этого праздника – рождественских венков.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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