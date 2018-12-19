Зимняя сказка посреди Карпат: Святой Николай посетил малышей на "Буковели"

На горнолыжном курорте на Прикарпатье состоялся яркий праздник, во время которого дети читали стихи и ожидали подарки. И Николай не разочаровал их, привлекая к настоящему магическому действу.

Все дети на празднике получили подарочки от Святого Николая, а также приняли участие в зажигании главной елки Карпат.

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В этот день традиционно открыли и Буковельскую ярмарку, где можно приобрести все – от рождественских сувениров, к традиционных блюд народов мира.

На Буковельской ярмарке можно попробовать всевозможные блюда, от традиционных украинских традиционных блюд, таких как борщ и вареники. Так же можно попробовать узбекский плов, например, блюда азиатской кухни и разнообразные вкусности, которые придутся по вкусу как детям, так и взрослым,

– рассказала представитель ТК "Буковель" Оксана Островская.

На празднование приехали гости со всей Украины, говорят – пришли на ярмарку за новогодним настроением.

Праздник на "Буковеле"

"Нравится гостеприимство местного населения и дружеская атмосфера. Нигде нет такого, как на Буковеле", – говорят гости праздника Руслан и Людмила. "Очень хороший праздник, очень хорошая атмосфера, хочется жить и отдыхать", – поделился впечатлениями отдыхающий Валентин.

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Ярмарка продлится до конца лыжного сезона. Кроме того "Буковель" приглашает гостей курорта встретить и Новый 2019 год.