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      Зимова казка посеред Карпат: Святий Миколай завітав до малечі на "Буковель"

      Нова тема 69 Читать новость на русском

      На гірськолижному курорті на Прикарпатті відбулося яскраве свято, під час якого діти читали вірші та очікували на подарунки. І Миколай не розчарував їх, залучивши до справжнього магічного дійства.

      Усі дітлахи на святі отримали подаруночки від Святого Миколая, а також взяли участь у запалюванні головної ялинки Карпат.

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      У цей день традиційно відкрили і Буковельський ярмарок, де можна придбати усе – від різдвяних сувенірів, до традиційних страв народів світу.

      На Буковельському ярмарку можна скуштувати всіляких наїдків, від традиційних українських традиційних страв, таких як борщ та вареники. Так само можна скуштувати узбецький плов, наприклад, страви азійської кухні та різноманітні смаколики, які припадуть до смаку як дітям, так і дорослим,
      – розповіла представник ТК "Буковель" Оксана Островська.

      На святкування приїхали гості з усієї України, кажуть – прийшли на ярмарок за новорічним настроєм.

      Буковель
      Свято на "Буковелі"

      "Подобається гостинність місцевого населення і дружня атмосфера. Ніде немає такої, як на Буковелі", – кажуть гості свята Руслан та Людмила. "Дуже гарне свято, дуже гарна атмосфера, хочеться жити і відпочивати", – поділився враженнями відпочивальник Валентин.

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      Ярмарок триватиме до кінця лижного сезону. Крім того "Буковель" запрошує гостей курорту зустріти і Новий 2019 рік.

      Джерело: 24 канал
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