Більше тисячі казкових героїв та персонажів взяли участь у костюмованому спуску на "Буковелі"

Казкові герої стали на лижі. Сотні дідів морозів, кроликів, чарівних фей та інших фантастичних персонажів зібралися у "Буковелі", аби взяти участь у чи не наймасштабнішому одночасному костюмованому спуску.

Понад 1000 гостей взяли участь в масовому спуску у костюмах. Це таке собі відкриття фестивального сезону в "Буковелі". І це наймасовіший спуск в костюмах за всю історію курорту. Всі учасники костюмованого спуску мали змогу отримати у подарунок скіпас за те, що підготувалися і одягнули костюмчик. І це заохочує з кожним роком все більшу кількість гостей до участі у масовому спуску,

– розповіла представник ТК "Буковель" Оксана Островська.

Чимало учасників вперше перевтілилися у героїв казок та коміксів. Подекуди цілими сім'ями. Дехто готувався до цього дійства тижнями. Були і такі, хто створював свій образ, як то кажуть, на ходу.

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Люди спілкувалися, знайомились та робили спільні фото на згадку. Кожен приїхав сюди за порцією позитивних емоцій, веселощів та натхнення.

"Дуже крута атмосфера, дуже багато класних, теплих людей, попри мороз. Взагалі, дуже-дуже цікаво і дуже весело", – поділилась учасниця костюмованого спуску Вікторія.

"Я просто кайфую сьогодні. І взагалі дякую "Буковелю" за прекрасну можливість подурачитись", – сказала учасниця костюмованого спуску Інна.

Зимовий сезон у туристичному комплексі "Буковель" набирає чималих обертів. Вже сьогодні для гостей курорту доступні практично всі підйомники та більше 50% трас для катання. І щодня відкриваються нові.