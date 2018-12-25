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      У "Буковелі" відзначили Різдво за усіма українськими традиціями

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      Різдво у Буковелі
      Різдво у Буковелі / Скрін з відео

      25 грудня у самому серці Карпат відзначили одне з найвеличніших християнських свят– Різдво.

      З нагоди свята на курорт привезли Вифлеємський вогонь миру.

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      "Хочу всіх привітати з цим величним святом. Хочу сказати, що в єднанні ми переможемо будь-які труднощі і якщо Бог буде з нами, то нам ніхто не страшний, – сказав почесний директор ТК "Буковель" Олександр Шевчено.

       За багаторічною традицією, доправили його українські пластуни. Запалити свічки чудодійним полум'ям могли всі охочі.

      Так тепло, так затишно стало. Дуже приємно. Ісус Христос народився. Взагалі-то, ми святкуємо Різдво не католицьке - ми святкуємо 6 січня, 7 січня. Але от відчула то свято наразі,
      – поділилася враженнями відвідувачка курорту Леся.

      Традиція передачі Вифлеємського вогню у Пласті існує вже більше 20 років. Скаути отримують його в Австрії. І далі намагаються доправити у кожну оселю України. Кажуть: навіть якщо загасити свічку, яка горіла цим полум'ям, вона все рівно не втратить своїх властивостей.

      "Ми поширюємо цей вогонь всюди, де тільки можна. По церквах, по госпіталях, по всіх домівках. Навіть на передову передаємо. І люди можуть на різдвяний вечір чи на святвечір запалити собі цей вогонь і подумати про щось тепле, про щось хороше", – розповіла пластунка Роксолана Сидорська.

      Загалом, у рамках святкування католицького Різдва, головну площу Буковелю заполонила святкова атмосфера. Тут лунали колядки. А долучитися до співів могли практично всі. Крім цього, відбувся й конкурс плетіння невід'ємних атрибутів цього свята — різдвяних віночків.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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