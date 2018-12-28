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      Снігова казка на Прикарпатті: у "Буковелі" зводять льодовий готель

      Нова тема 273 Читать новость на русском

      Уже за декілька днів серед засніжених Карпат запрацює справжній льодовий готель. Вкотре у туристичному комплексі "Буковель" зводять неймовірну снігову фортецю, де можна не тільки заховатись від негоди, а й чогось випити, зїсти, та навіть заночувати.

      Олександр Алєксеєнко, керівник проекту "Ice Bukovel Hotel", розповів, що у льодовому готелі розташована велика секція айс-бару, який водночас є і рестораном, де страви подаються у вишуканому форматі. А після ресторану – сам готель, який складається із трьох подвійних номерів.

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      Кожен номер – це витвір мистецтва. Скульптори оздоблюють інтер'єр крижаними фігурами та візерунками. А один з номерів створений спеціально для закоханих.

      Ложе символізує кохання – двох людей, між якими зароджується щось грандіозне, нове життя. Тому у нас на стінах намальована сім'я трьох мамонтів: батько, мама і маленька дитина, як символ їхнього кохання,
      – розповіла скульптор Інна Ткачівська.

      Готель ще тільки готується приймати перших гостей, а охочих вже чимало. Відпочивальниця Лариса чесно зізналася, що такого ще ніде не бачила, і пообіцяла приїхати до готелю усією сім'єю. Інша гостя, Ольга, зазначила, що у такому готелі дуже цікаво дітям.

      "Незвично, аж не віриться, що це все з льоду. Поки дитина сама не торкнулася – не повірила", – сказала Ольга. 

      У суботу, 29 грудня, Bukovel Ice Hotel відкриє свої двері для всіх охочих.

      Теги: Відпочинок
      Джерело: 24 канал
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