Об этом в эфире 24 канала сказал заместитель генерального прокурора в 2019 – 2020 годах Виктор Чумак. Он восхищается действиями Украины.

К теме 30% личного состава, оружия и техники: ВСУ нанесли значительные потери врагу возле Харькова и Изюма

Четкий план Генштаба

"Я снимаю шляпу перед Генеральным штабом. Конечно, многие люди хотят контрнаступления уже. Однако я просто снимаю шляпу перед Генштабом, который очень четко спланировал военную операцию на территории всей страны. Это точно надо было знать", – заверил Чумак.

Его поражает взаимодействие всех частей. Они точно понимают, что русские все больше растягивают свои коммуникации, теряют ресурсы и возможности снабжения. Более того, оккупанты деморализуются.

Их можно будет бить по частям,

– заверил Чумак.

Один из примеров – героический Мариуполь

Чумак отметил, что ярко видно это на примере Мариуполя.

Героический Мариуполь. Там удерживают силы противника, которые являются большими в 2,5 раза. И они эффективно удерживают. Маневрируя своей обороной в городе они не просто удерживают, но и эффективно их уничтожают. Виктор Чумак Научная степень/должность

Он соглашается, что в Мариуполе есть огромная боль – мы не можем серьезно помочь гражданским.

"Там – геноцид. Однако война очень жестокая", – сказал Чумак.

Чумак прокомментировал оборонительную операцию Украины: смотрите видео