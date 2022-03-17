Про це в ефірі 24 каналу сказав заступник генерального прокурора у 2019 – 2020 роках Віктор Чумак. Він захоплюється діями України.

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Чіткий план Генштабу

"Я знімаю капелюх перед Генеральним штабом. Звичайно, багато людей хочуть контрнаступу вже. Однак я просто знімаю капелюх перед Генштабом, який дуже чітко спланував оборонну операцію на території всієї країни. Це точно треба було знати", – запевнив Чумак.

Його вражає взаємодія усіх частин. Вони точно розуміють, що росіяни все більше розтягують свої комунікації, втрачають ресурси та можливості постачання. Ба більше, окупанти деморалізуються.

Їх можна буде бити по частинках,

– запевнив Чумак.

Один з прикладів – героїчний Маріуполь

Чумак наголосив, що яскраво видно це на прикладі Маріуполя.

Героїчний Маріуполь. Там утримують сили противника, які є більшими у 2,5 раза. І вони ефективно утримують. Маневруючи своєю обороною у місті вони не просто утримують, а й ефективно їх нищать. Віктор Чумак Науковий ступінь/посада

Він погоджується, що у Маріуполі є величезний біль – ми не можемо серйозно допомогти цивільним.

"Там – геноцид. Однак війна дуже жорстока", – сказав Чумак.

Чумак прокоментував оборонну операцію України: дивіться відео