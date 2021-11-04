Он отметил, что его главной задачей является сделать украинскую армию профессиональной. Также отметил, что не будет конфликтовать с Генеральным штабом, а наоборот – сотрудничать.

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Он признался, что волновался перед назначением. В то же время президент его успокоил. Именно тогда он поверил в свои силы и в то, что может возглавить соответствующее министерство.

"Снимаю шляпу", отдаю должное Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он нашел очень классный подход,

– подчеркнул Резников.

Он поделился, что во время последней встречи и разговора на эту тему с Зеленским, президент выстроил перечень ожиданий и приоритетов. Они касались юридических навыков и опыта.

"Навести порядок в закупках – юрист с этим может справиться. Навести порядок со справедливостью денежного обеспечения, навести порядок с коррупционной составляющей, которая царит в тех закупках", – отметил Резников.

Отметим! Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде перед тем, как назначили новых министров.

Назначение Резникова: главное

За назначение Резникова проголосовали 273 народных депутата.

Ранее он возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Он 1 ноября написал заявление об отставке.

На рассмотрение его назначения пришел и президент Владимир Зеленский.

После своего назначения Резников анонсировал изменения в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины.

Резников отреагировал на свое назначение: смотрите видео