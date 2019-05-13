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      Снимал премьеры фильмов в кинотеатрах: впервые в Украине будут судить кинопирата

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      Киберполиция в течение месяца прекратила деятельность более 30 онлайн-кинотеатров
      Киберполиция в течение месяца прекратила деятельность более 30 онлайн-кинотеатров / Иллюстративное фото

      19 уголовных производств за нарушение прав интеллектуальной собственности, прекращение деятельности более 30 незаконных онлайн-кинотеатров и первое в Украине доведенное до суда уголовное дело против лица, которое снимало премьерные показы фильмов в кинотеатрах: таковы итоги спецоперации "Пираты", которую осуществляла украинская киберполиция.

      Полицейская операция по противодействию пиратству длилась в течение месяца – с 8 апреля 2019 года. Начали ее с целью защиты авторского права в Украине. Детали результатов специальной операции "Пираты" обнародовали на официальном сайте киберполиции Украины. О них рассказал начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

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      Еще до начала спецоперации киберполиция в 2019 году прекратила деятельность 100 пиратских онлайн-кинотеатров – их администраторы находились во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

      В результате же операции "Пираты" остановили еще более 30 незаконных онлайн-кинотеатров (среди них kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top – злоумышленники получали с этих ресурсов больше двух тысяч долларов прибыли ежемесячно), а также открыли по фактам их деятельности 19 уголовных производств.

      Интересно, что впервые в Украине в суд направили дело в отношении мужчины, который снимал премьерные показы фильмов в кинотеатрах. Конечно, снимал он их не просто так, а продавал – для распространения на пиратских сайтах. Известно, что этому жителю города Кривой Рог грозит до двух лет заключения.

      Демидюк также подчеркнул, что завершение спецоперации не означает, что работа в этом направлении прекращается: "Мы продолжаем проводить мероприятия по разоблачению так называемых пиратов и готовы ко взаимодействию с правообладателями для реагирования на факты нарушения их прав".

      К слову, определить, в каком именно кинотеатре сняли видео с киноэкрана можно благодаря водяным знакам на экране (они незаметны для человеческого глаза, но во время анализа видео проявляются).

      К тому же, за тем, что происходит в кинозалах, следят видеокамеры службы охраны, отвечающей за тот или иной кинотеатр.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Интернет Кибербезопасность Полиция
      Источник: 24 канал
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