Снимал премьеры фильмов в кинотеатрах: впервые в Украине будут судить кинопирата

19 уголовных производств за нарушение прав интеллектуальной собственности, прекращение деятельности более 30 незаконных онлайн-кинотеатров и первое в Украине доведенное до суда уголовное дело против лица, которое снимало премьерные показы фильмов в кинотеатрах: таковы итоги спецоперации "Пираты", которую осуществляла украинская киберполиция.

Полицейская операция по противодействию пиратству длилась в течение месяца – с 8 апреля 2019 года. Начали ее с целью защиты авторского права в Украине. Детали результатов специальной операции "Пираты" обнародовали на официальном сайте киберполиции Украины. О них рассказал начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

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Еще до начала спецоперации киберполиция в 2019 году прекратила деятельность 100 пиратских онлайн-кинотеатров – их администраторы находились во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

В результате же операции "Пираты" остановили еще более 30 незаконных онлайн-кинотеатров (среди них kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top – злоумышленники получали с этих ресурсов больше двух тысяч долларов прибыли ежемесячно), а также открыли по фактам их деятельности 19 уголовных производств.

Интересно, что впервые в Украине в суд направили дело в отношении мужчины, который снимал премьерные показы фильмов в кинотеатрах. Конечно, снимал он их не просто так, а продавал – для распространения на пиратских сайтах. Известно, что этому жителю города Кривой Рог грозит до двух лет заключения.

Демидюк также подчеркнул, что завершение спецоперации не означает, что работа в этом направлении прекращается: "Мы продолжаем проводить мероприятия по разоблачению так называемых пиратов и готовы ко взаимодействию с правообладателями для реагирования на факты нарушения их прав".

К слову, определить, в каком именно кинотеатре сняли видео с киноэкрана можно благодаря водяным знакам на экране (они незаметны для человеческого глаза, но во время анализа видео проявляются).



К тому же, за тем, что происходит в кинозалах, следят видеокамеры службы охраны, отвечающей за тот или иной кинотеатр.