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      Киберполиция начала спецоперацию "Пираты"

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      Киберполиция активно будет бороться с нарушениями авторского права
      Киберполиция активно будет бороться с нарушениями авторского права / Нацполиция

      Противодействие преступлениям относительно авторского права – такова основная цель специальной операции "Пираты", о старте которой объявил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины. Продлится операция до конца апреля 2019 года, в первую очередь будет заниматься так называемыми "онлайн-кинотеатрами".

      Департамент киберполиции объявил, что в понедельник, 8 апреля, операция "Пираты" стартовала по всей стране. При этом в течение 2019 года киберполиции уже остановила деятельность 100 пиратских онлайн-кинотеатров. Их администраторы находились во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

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      В полиции пояснили, что пираты не заинтересованы предоставлять людям бесплатно фильмы и музыку. Основная их цель – заработок на рекламе. А стартовать такой заработок может от 500 долларов в месяц с одного сайта. И никаких гарантий, что тот или иной сайт не нанесет вред компьютерам пользователей через вредоносные программы.

      Кіберполіція
      В течение 2019 года киберполиция закрыла около 100 пиратских онлайн-кинотеатров

      По словам начальника департамента Сергея Демедюка, киберполиция активно занимается и защитой интеллектуальной собственности, и противодействием распространению противоправного контента, и защитой прав правообладателей.

      Мы должны научиться уважать интеллектуальный труд. Культура оплаты авторского видео и аудио онлайн должна развиваться в Украине,
      – подчеркнул Демидюк.

      Чтобы эффективно противодействовать пиратству в Украине полиция сотрудничает с лидерами медиа-индустрии ("Старлайт Медиа", "Медиа Группа Украина", "Телерадиокомпания "Студия 1+1", "Discovery Networks" и другими) и общественностью (Ассоциация музыкальной индустрии Украины и "Украинская антипиратская ассоциация", которая представляет в Украине интересы крупнейших мировых медиа-корпораций).

      К слову, в январе 2019 года 24 канал писал, что киберполиция закрыла ряд пиратских онлайн-кинотеатров в Сумской и Ровенской областях. За преступления такого типа нарушителям закона грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

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      Теги: Новости Украины Кибербезопасность Полиция
      Источник: 24 канал
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