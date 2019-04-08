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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Кіберполіція розпочала спецоперацію "Пірати"

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      Кіберполіція активно боротиметься з порушеннями авторського права
      Кіберполіція активно боротиметься з порушеннями авторського права / Нацполіція

      Протидія злочинам щодо авторського права – така основна мета спеціальної операції "Пірати", про старт якої оголосив Департамент кіберполіції Національної поліції України. Триватиме операція до кінця квітня 2019 року, у першу чергу займатимуться так званими "онлайн-кінотеатрами".

      Департамент кіберполіції оголосив, що у понеділок, 8 квітня, операція "Пірати" стартувала по всій країні. При цьому протягом 2019 року кіберполіція вже припинила діяльність 100 піратських онлайн-кінотеатрів. Їхні адміністратори перебували у Львівській та Закарпатській областях, а також у Києві.

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      У поліції пояснили, що пірати не зацікавлені надавати людям безкоштовно фільми та музику. Основна їх мета – заробіток на рекламі. А стартувати такий заробіток може від 500 доларів на місяць з одного сайту. І жодних гарантій, що той чи інший сайт не завдасть біди комп'ютерам користувачів через шкідливі програми.

      Кіберполіція
      Протягом 2019 року кіберполіція закрила близько 100 піратських онлайн-кінотеатрів

      За словами начальника департаменту Сергія Демедюка, кіберполіція активно займається і захистом інтелектуальної власності, і протидією поширенню протиправного контенту, і захистом прав правовласників.

      Ми повинні навчитися поважати інтелектуальну працю. Культура оплати авторського відео та аудіо онлайн має розвиватися в Україні,
      – наголосив Демидюк. 

      Щоб ефективно протидіяти піратству в Україні поліція співпрацює з лідерами медіа-індустрії ("Старлайт Медіа", "Медіа Група Україна", "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", "Discovery Networks" тощо) та громадськістю (Асоціація музичної індустрії України та "Українська антипіратська асоціація", яка представляє в Україні інтереси найбільших світових медіа-корпорацій).

      До слова, у січні 2019 року 24 канал писав, що кіберполіція закрила низку піратських онлайн-кінотеатрів на Сумщині та Рівненщині. За злочини такого типу порушникам закону загрожує до 6 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

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      Теги: Новини України Поліція Кібербезпека
      Джерело: 24 канал
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