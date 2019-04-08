9 років за крадіжку з військової частини: суд виніс вирок "солдату-хакеру"

Військовослужбовець-контрактник наважився на крадіжку унікального обладнання з військової частини на майже мільйон гривень, бо мріяв відкрити "ферму з виготовлення біткойнів". Натомість отримав вирок суду і покарання за злочин – 9 років позбавлення волі.

Суд у Житомирі виніс вирок – 9 років позбавлення волі – винному у крадіжці з військової частини деталей інтерактивного комплексу імітаційного моделювання бойових дій. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Читайте також: Колишнього депутата Верховної Ради спіймали на п'яному водінні

Слідство виявило, що солдат-контрактник був оператором групи імітаційного моделювання і мав доступ до комп'ютерного класу з інтерактивним комплексом. Просто під час виконання своїх обов'язків "солдат-хакер" незаконно заволодів деталями комплексу на 850 тисяч гривень", як зазначено у повідомленні прокуратури.



Кімната інтерактивного комплексу імітаційного моделювання бойових дій

Ці деталі крадій продавав, а за отримані гроші мав на меті придбати "ферму з виготовлення біткойнів".

Утім, цього йому швидко не вдасться досягти, адже крім ув'язнення суд зобов'язав чоловіка відшкодувати завдані державі збитки – 597 тисяч гривень (частину деталей на 370 тисяч гривень правоохоронцям вдалося повернути, виявивши покупців краденого у Києві та Львові).