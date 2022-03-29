Снимали на Урале: в сети распространяют видео о российских военных в Одесской области

В сети распространяют видео с российскими военными, якобы воюющими в Одесской области. Запись на самом деле фейк и ее снимали на Урале.

На территории Украины, в частности в Одесской области, снова распространяют фейки. О новой выдумке рассказал спикер ОВА Сергей Братчук 29 марта.

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Какие-то бойцы из какой-то организации... на Урале это (видео – 24 канал) сняли, прислали нам сюда, распространяют в пабликах и рассказывают, что якобы они воюют в Одесской области,

– рассказывает Братчук.

Спикер ОВА шутит, что украинцы не против, чтобы границы Одесской области были вплоть до Урала. Но об этом мы подумаем после победы.

Братчук призвал читать только проверенную информацию. Он добавил, что каждый, кто распространяет ложь, обязательно за это ответит.

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