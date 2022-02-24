Снимем решением СНБО, - Зеленский призвал подсанкционных украинцев идти в защиту государства

Президент Владимир Зеленский на фоне войны, которую ведет против нас Россия, обратился к украинцам. Он призвал встать на защиту страны всех, в том числе тех, кто сейчас под санкциями СНБО.

Владимир Зеленский пообещал "реабилитацию" всем подсанкционным украинцам, если добровольно пойдут защищать Украину. Об этом президент заявил во время брифинга, сообщает 24 канал.

Заметьте Украина полностью разорвала дипломатические отношения с Россией.

Мы снимем санкции со всех граждан Украины решением СНБО, которые готовы с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны.

– заявил Зеленский.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

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