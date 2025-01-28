Будет ли снижение мобилизационного возраста до 18 лет в феврале

Сейчас в Украине мобилизационный возраст начинается с 25 лет. Впрочем, в условиях военного положения не утихают дискуссии относительно его возможного понижения до 18 лет.

За подобную инициативу выступают военные и западные политики. Об этом говорится в материале 24 Канала.

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Планируют ли в феврале снижать мобилизационный возраст

Сейчас мобилизационный возраст в Украине начинается с 25 лет, однако в условиях военного положения продолжаются дискуссии о возможном расширении категорий мобилизованных граждан.

В частности время от времени возникают обсуждения о возможности снижения мобилизационного возраста до 18 лет, как среди военных, так и среди американских политиков, которые предлагают уменьшить возраст призыва.

Эти заявления звучали как от демократов, так и от республиканцев после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Накануне издания The Times написали, что президент США может потребовать от Украины снизить возраст призыва с 25 до 18 лет в обмен на поставки оружия.

В то же время согласно информации от украинских официальных источников, пока такие изменения не планируются.

К слову, Владимир Зеленский в интервью Bloomberg отверг призывы международных партнеров по снижению мобилизационного возраста в Украине. По его мнению, это лишь приведет к увеличению количества людей без оружия на фронте.