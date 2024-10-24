Там считают, что молодежь воюет эффективнее. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов" Юрий "Милан" Гаврилишин.

Смотрите также "Ни один повар или бухгалтер не будет в окопе": кого берут в Азов, кого нет, и как обучают рекрутов

Молодежь для "Азова" – в приоритете

Гаврилишин отметил, что "Азов" фактически состоит из молодежи в возрасте 18 – 35 лет. По его словам, именно бойцы этого возраста наиболее эффективно воюют.

"Давайте не сравнивать 18-летнего парня в полном расцвете сил, который как раз и является прототипом пехоты, которая готова на полную вырывать из себя эффективность и уничтожать врага, и 55-летнего мужчину, от которого на поле боя будет гораздо меньше эффективности", – сказал представитель "Азова".

Он отметил, что в его бригаде победоносная история, потому что ее творила именно молодежь в возрасте от 18 до 25, а чем старше человек, тем меньше физических нагрузок он может выдержать и тем менее креативным он будет в бою.

Молодежь создает историю и воюет не покладая рук. Поэтому на молодежи в "Азове" акцент был всегда и будет. И в боевых действиях эта молодежь будет всегда, потому что у нее больше всего запала в глазах, она наиболее мотивирована и готова уничтожать врагов нашего государства уже сегодня,

– сказал Гаврилишин.

Именно этим он объясняет то, что для "Азова" привлечение в бригаду людей в возрасте 18 – 25 лет всегда было в приоритете.