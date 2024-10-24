Там вважають, що молодь воює ефективніше. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Юрій "Мілан" Гаврилишин.

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Молодь для "Азову" – в пріоритеті

Гаврилишин зауважив, що "Азов" фактично складається з молоді віком 18 – 35 років. За його словами, саме бійці цього віку найбільш ефективно воюють.

"Давайте не порівнювати 18-річного хлопця в повному розквіті сил, який якраз і є прототипом піхоти, яка готова на повну виривати з себе ефективність і знищувати ворога, й 55-річного чоловіка, від якого на полі бою буде набагато менше ефективності", – сказав представник "Азову".

Він зауважив, що у його бригаді звитяжна історія, бо її творила саме молодь віком від 18 до 25, а чим старша людина, тим менше фізичних навантажень вона може витримати та тим менш креативною вона буде в бою.

Молодь створює історію і воює не покладаючи рук. Тому на молоді в "Азові" акцент був завжди й буде. І в бойових діях ця молодь буде завжди, бо у неї найбільше запалу в очах, вона найбільш вмотивована й готова знищувати ворогів нашої держави уже сьогодні,

– сказав Гаврилишин.

Саме цим він пояснює те, що для "Азову" залучення до бригади людей віком 18 – 25 років завжди було в пріоритеті.