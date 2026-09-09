В Белом доме опровергли информацию об уменьшении роли Виткоффа в мирных переговорах

СМИ писали, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф мог утратить влияние на переговоры по поводу российско-украинской войны. В то же время американские СМИ отмечали, что роль главы ЦРУ Джона Ретклиффа могла усилиться.

Об этом писало издание Financial Times. Однако в Белом доме опровергли эту информацию.

Что писали СМИ?

FT сообщало, что директор ЦРУ Джон Ретклифф может получить большее влияние в переговорах США с Россией и Украиной. Издание отмечало, что таким образом Вашингтон пытается оживить переговорный процесс, который долгое время находится в тупике.

Роль Джона Ретклиффа в переговорах между Москвой и Киевом может возрасти. Издание, ссылаясь на пять источников, осведомленных о планах администрации Дональда Трампа, отметило, что Белый дом рассматривает вариант сокращения участия Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Financial Times писало, что Дональд Трамп пока не принял окончательного решения.

Издание подчеркнуло, что Виткофф продолжит работать по украинскому направлению, несмотря на усиление роли Ретклиффа. По словам источников издания, он, вероятно, сохранит должность спецпредставителя США.

По данным собеседников FT, между чиновниками возникали конфликты из-за полномочий в переговорах. Издание писало, что европейцы положительно относятся к усилению роли главы ЦРУ в переговорах.

Что сказали в администрации Трампа?

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла информацию о том, что администрация президента отказалась комментировать публикацию. По ее словам, FT опубликовало материал до согласованного ранее срока.

Сотрудница Белого дома заявила, что издание отказалось соблюдать принципы честной журналистики. Женщина назвала публикацию "ложной и абсурдной".

Вся эта публикация – сплошные фейковые новости, ссылающиеся на анонимные "источники" низкого уровня, которые не имеют представления, о чем говорят. Ни одного из этих якобы разговоров не происходит,

– заявила Келли.

Она отметила, что Виткофф и Кушнер продолжают работать над заключением мирного соглашения. Президент США полностью доверяет им в ведении переговоров.

Сотрудница Белого дома обвинила "Financial Times" в том, что та превратилась в "леворадикальную бульварную газету", которая не распространяет правдивую информацию.

Отметим, что политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что американский президент не собирается сходить с переговорного пути и намерен зафиксировать дипломатический результат для истории. Визиты американских спецпредставителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, по мнению эксперта, стали пробным шагом для определения позиции Кремля относительно готовности к реальному диалогу.